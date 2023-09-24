Преступники вошли в незапертую дверь и обокрали пенсионера

В Санкт-Петербурге злоумышленники проникли в дом и ограбили военного пенсионера. Инцидент произошел в Выборгском районе в Парголово.

Предпринимательница в возрасте 49 лет обратилась в полицию ночью, рассказав, что трое неизвестных забрались в их дом. Они угрожали ножом, связали женщину и ее сожителя, а потом похитили 10 миллионов рублей и 10 тысяч долларов.

Преступники в масках и камуфляжной форме проникли на территорию частного дома, который огорожен забором высотой полтора метра. Они вошли в жилище через незапертую дверь, пишет Фонтанка.

Примечательно, но неизвестные похитили деньги прямо с сейфом, который хранился в шкафу. Пенсионер объяснил, что большая сумма денег появилась у него после продажи автомобиля и дома на колесах.

Ранее мы писали, что злоумышленник зарезал мужчину и заявил на себя, попросив прохожего позвонить в полицию.