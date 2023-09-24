Мужчина зарезал приятеля и сам заявил на себя
В Петербурге преступник зарезал мужчину и попросил прохожего вызвать полицию.
В поселке Шушары на Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошло убийство мужчины в его квартире.
Инцидент довольно странный, поскольку преступник сам заявил на себя. После совершения действий криминального характера мужчина вышел на улицу, остановил прохожего и попросил вызвать полицию.
По его словам, он задушил женщину. Однако прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины в квартире. У него были раны на шее.
Отмечается, что подозреваемый также находился в квартире и был задержан правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет РЕН ТВ.
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