Преступная группа из 36 человек: силовики задержали банду, которая разоряла мужчин в кафе

Силовики пресекли деятельность организованной преступной группы в Москве, которая состояла из 36 человек и занималась тем, что заманивала мужчин в кафе под видом свиданий. О ликвидации ОПГ рассказали в Telegram-канале Столичный СК.

По данным правоохранителей, женщины, которые входили в банду, знакомились в Сети с мужчинами и назначали им свидания в кафе. Заведения были заранее подобраны. В них участницы ОПГ делали заказ по завышенной стоимости, а после предлагали жертвами оплатить его и уходили. Полученные денежные средства злоумышленники делили между собой.

После задержания 36 участников преступной группы им будет предъявлено обвинение в мошенничестве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Также полицейские продолжают выяснять, кто еще может быть причастен к криминальной схеме.

Ранее правоохранители пресекли деятельность еще одной ОПГ. Она действовала в трех регионах России.