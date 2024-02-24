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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 24 февраля 2024, 16:37
1 мин.

Повстречала на сайте знакомств: 43-летняя женщина обвинила таксиста-иностранца в изнасиловании

В Мурино таксист-иностранец изнасиловал 43-летнюю женщину на первом свидании.
Повстречала на сайте знакомств: 43-летняя женщина обвинила таксиста-иностранца в изнасиловании

© Freepik

В Мурино Ленинградской области 43-летняя женщина обратилась за помощью в полицию. Она сообщила стражам порядка, что ее изнасиловал таксист, передает 78.ru.

По словам потерпевшей, инцидент произошел на улице Шувалова. Там женщина должна была встретиться с новым приятелем — таксистом с сайта знакомств. Когда пара оказалась наедине в машине, то мужчина перешел к активным действиям: под угрозой расправы он изнасиловал испуганную жительницу области.

После случившегося женщина рассказала обо всем стражам порядка. Они задержали по подозрению в совершении преступления 32-летнего иностранца, работающего водителем такси. Сейчас мужчина находится в изоляторе. По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.

Ранее в Северной столице местного жителя заподозрили в изнасиловании школьницы на Московском шоссе. Из квартиры мужчины изъяли два куска пододеяльника, видеокамеру и ноутбук.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
изнасилование
такси
знакомство