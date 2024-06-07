Преследовал и угрожал из-за неразделенной любви: что известно о подозреваемом в убийстве Антона Еговцева

Появились новые подробности убийства заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Он был найден мертвым возле своего дома в Подмосковье. На данный момент подозреваемый в расправе над мужчиной задержан. Как оказалось, он уже давно преследовал семью жертвы. Об этом сообщает Фонтанка.

Председатель движения Сергей Зайцев рассказал, что злоумышленник давно был влюблен в жену Еговцева. Однако она не отвечала ему взаимностью. Полгода назад мужчина решил действовать и стал преследовать мужа возлюбленной, угрожать ему.

«Этот человек стучался в двери к нему, мог позвонить и сказать: «Уезжай из города, бросай жену». Один раз уже нападал, тогда Антон дал отпор, человек этот попал в больницу», - рассказал Зайцев.

Беседа с полицией не помогла, и мужчина продолжил угрожать сопернику, пока 7 июня не убил его. ТАСС узнал, что подозреваемый - 38-летний тренер по мотокроссу. На данный момент он находится в больнице с ранением предплечья.

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