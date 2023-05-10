Преподаватель по робототехнике домогался ученика на соревнованиях во Владивостоке

Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке задержали преподавателя по робототехнике, который домогался до своего малолетнего ученика. Учитель уже признался в преступлении. Об этом сообщается на сайте kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной версии, педагог домогался до ученика во время выездных соревнований, проходящих во Владивостоке. Ребенок сам рассказал о преступлении. А мужчина после этого дал признательные показания.

На данный момент заведено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю рассказали, что фигурант дела заключен под стражу. Возраст мужчины и мальчика не огласили.

Ранее сообщалось, что житель Пермского края набросился с ножом на тещу и жену. Инцидент произошел во время застолья родственников. Дело было в деревне Притыка. 60-летний житель сидел в компании 82-летней тещи и своей жены. В один момент участники пира поссорились. Мужчина схватил нож и нанес пожилой женщине удар в область сердца, который оказался смертельным. После этого он несколько раз ударил ножом свою сожительницу.