«Предупреждали — этого не нужно делать»: сын погибшей на Шри-Ланке россиянки рассказал, как она вывалилась из поезда

Сын россиянки, которая погибла на Шри-Ланке, делая селфи, рассказал, как она умерла. По его словам, женщину и ее подруг предупреждали, что нельзя высовываться из поезда, но его мама захотела эффектное фото.

Собеседник РЕН ТВ пояснил, что инструктаж все же проводился, просто женщина проигнорировала правила безопасности.

«Предупреждали их, что этого не нужно делать, но, я как понял, ей захотелось вот это фото именно с этого поезда на ходу», - рассказал сын погибшей.

Ради красивого кадра, по словам молодого человека, его мама, держась за поручни, высунулась из поезда, но не заметила огромный камень на пути. Она ударилась об него и вылетела из вагона.

После случившегося поезд остановили и поспешили на помощь к женщине. По словам сына россиянки, гид доставил ее в больницу, и уже в реанимации она скончалась.

Молодой человек добавил, что уже прошел суд, который является формальностью — необходимо зафиксировать, что это был несчастный случай. После окончания разбирательств женщину кремируют, а ее прах доставят в Россию.

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