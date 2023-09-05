Предупредил об опасности, а после напал: мужчина с ножом набросился на грибников в лесу

В Подмосковье мужчина с ножом напал на пару грибников в лесу. Пострадавшие с ранениями были доставлены в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, жители гуляли по лесу и заметили незнакомца в камуфляжной форме. Он решил с ними заговорить и предупредил, чтобы они были осторожны, так как на земле могут быть провода. После он попросил женщину посмотреть сумку, в которой были грибы.

«Когда пара уже шла к своему автомобилю, он преградил путь и напал», – говорится в сообщении.

Сначала злоумышленник набросился на мужчину и нанес ему четыре удара, а после переключился на женщину. Пострадавшему удалось достать нож и палку. Он стал кричать о помощи, чем спугнул недоброжелателя, который поспешил скрыться.

Супруги с ранами были госпитализированы в больницу города Звенигород. Женщине повезло больше, ее уже готовят к выписке. Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Ранее мы писали о том, как 82-летняя пенсионерка отправилась в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой. Дети дозвонились до бабушки и вызвали спасателей. Пожилую женщину нашли посреди болота. С собой у женщины была бутылка воды – она ее уже к тому времени выпила – и полный карман ирисок.