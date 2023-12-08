Предстоят проверки у врачей: известна дальнейшая судьба девочки, уколовшейся шприцом наркомана в машине каршеринга

В Москве девочке, которая укололась о шприц наркомана в машине каршеринга, предстоят проверки у врачей. Известно, что в ее анализах не обнаружено опасных заболеваний.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Ребенок пройдет еще две проверки. Сама же пострадавшая девочка отделалась испугом.

По факту случившегося расследуется уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры.

Напомним, 37-летний мужчина, ранее судимый за оборот наркотиков, употреблял запрещенное вещество в машине каршеринга и оставил шприц в сиденье. В нем находился мефедрон.

О мужчине известно, что он работал кладовщиком, приехал в Москву из Ставропольского края три года назад. Его растила бабушка, внук продолжал ей звонить, даже переехав в столицу. В разговоре мужчина ни разу не говорил, что пользуется каршерингом, поэтому бабушка решила, что родственника перепутали с кем-то другим.

Ранее мы писали о его задержании.