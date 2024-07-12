Представительница рода Запашных: известна личность разорванной медведем женщины в Петербурге

Убитая медведем женщина в округе Парголово Санкт-Петербурга была представительницей цирковой династии. На сцене вместе с ней выступали также муж и сын.

50-летняя женщина — одна из представительниц рода Запашных-Симадо-Масляновых. Она была профессиональной дрессировщицей, пишет 78.ru.

По сообщениям из местных чатов можно сделать вывод, что у семьи часто бывали гости. Соседи рассказывали, что с медведем некоторые даже обнимались.

Напомним, медведь вырвался из вольера, расположенного на территории СНТ в Парголово, и задрал женщину. Животное ликвидировали. Дрессировщица погибла от полученных травм.

Второго медведя, который также находился в вольере, усыпили в целях безопасности.

Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Как пояснили в полиции Петербурга, косолапые проживали на участке на законных основаниях с 2015 года.