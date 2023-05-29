Представители Rammstein ответили на обвинение в добавлении наркотиков в напиток поклонницы

Представители группы Rammstein прокомментировали ситуацию с обвинением в добавлении наркотиков в напиток фанатки во время концерта. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на Chaoszine.

Сотрудники популярного коллектива заявили, что ничего не знают о подобном.

«Что касается утверждений, циркулирующих в Сети о ситуации на концерте в Вильнюсе — мы можем исключить возможность того, что-то, что утверждается, имело место в нашей среде», – сказали представители Rammstein.

Они добавили, что им неизвестно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу.

Недавно женщина по имени Шелби Линн заявила, что Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, подсыпал ей наркотики в напиток. Женщина утверждает, что ее выбрали в составе группы девушек, которых разместили перед сценой на выступлении коллектива в Вильнюсе.

Она добавила, что перед этим ее позвали в комнату для встречи с музыкантом. Когда Линдеманн вошел в помещение, то он налил ей и другим присутствующим девушкам алкоголь и попросил выпить, чтобы после этого выйти к сцене.

Линн подчеркнула, что во время концерта она была совершенно не в себе и мало что помнит.

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