«Представители» президента Федерации прыжков в воду развели чемпионку Европы на крупную сумму

Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду попала в ловушку мошенников. Тренера Светлану Тимошину обманули на миллион рублей от имени Станислава Дружинина, президента Российской федерации прыжков в воду. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

50-летняя Светлана Тимошина получила уведомление с официального аккаунта Станислава Дружинина, в котором говорилось, что в ближайшем времени с ней свяжется куратор Федерации прыжков. В свою очередь, «куратор» предупредил прыгунью о серьезных проблемах и добавил, что перенаправит ее к сотрудникам ЦБ и ФСБ. По словам афериста, против спортсменки могли возбудить уголовное дело из-за попытки незаконного перевода денег.

После этого Тимошину убедили снять со счетов все сбережения в размере миллиона рублей и передать их некому курьеру. Тренер отдала рюкзак с деньгами неизвестному молодому человеку у отделения банка в центре Москвы.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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