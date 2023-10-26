Предстанет перед судом: мужчина засмотрелся на скульптуру Афины в окне и уничтожил ее

В Санкт-Петербурге мужчина хотел рассмотреть поближе скульптуру Афины в окне, но в итоге ее расколотил. Она стояла в одном из подъездов в Адмиралтейском районе. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, 25-летний житель в январе этого года отмечал день рождения одного из друзей. Он в компании товарищей и брата пошел прогуляться и свернул на Вознесенский проспект. Там компания заметила в окне гипсовый бюст Афины. Молодому человеку захотелось поближе рассмотреть скульптуру, тем более что дверь в подъезд была открыта.

Налюбовавшись, житель опрокинул скульптуру, затем вытащил ее на улицу и стал бить о стену и топтать. А когда вышел с друзьями на улицу, то встретил сотрудников полиции. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

Мужчина предстанет перед судом, ему предъявили обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества по ч. 1 ст. 167 УК РФ. Отмечается, что обвиняемый признался в содеянном и заявил о готовности возместить ущерб.

Ранее мы писали о том, как религиозный экстремист разбил древнеримские статуи из-за «богохульства». Турист скинул с пьедесталов две древнеримские статуи — богиню Афину и мифическое существо Грифона.