Предсказание сбылось: женщина утопила подругу с церебральным параличом, которая нагадала ей тюрьму

Суд в Свердловской области вынес приговор местной жительнице, которая обвиняется в убийстве подруги. Женщины повздорили во время застолья. За совершенное преступление фигурантка дела получила 9,5 года колонии, передает Telegram-канал Свердловский областной суд.

Все началось со ссоры двух женщин. Во время застолья она подруга напророчила другой, ранее судимой, новый срок. В итоге рецидивистка набросилась на оппонентку с церебральным параличом и началась драка.

Конфликт переместился из дома на улицу, где обвиняемая утопила свою соперницу, которая не смогла дать отпор из-за болезни. В итоге предсказание погибшей женщины оказалось пророческим. Жительница Свердловской области вновь оказалась за решеткой. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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