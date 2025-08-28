Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвезет картофель на саммит ШОС в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует отвезти на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) несколько мешков картофеля. Об этом сообщает БелТА.

По словам главы государства, он передаст картофель зарубежным коллегам в качестве подарка. Александр Григорьевич рассказал, что уже заготовлены подарочные льняные мешки с овощем свежего урожая.

Корнеплод был выращен лично президентом на его подсобном хозяйстве. В подарок участникам ШОС будет передан картофель сортов «Першацвет», «Бриз» и других.

Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Кроме белорусского лидера в нем примут участия президенты более чем 20 стран, включая главу РФ Владимира Путина, а также руководители 10 международных организаций.

Решение о приеме Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества приняли в июле 2024 года на саммите объединения в Астане.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Он отметил, что пошутил во время беседы.