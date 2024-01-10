Предположительно, яхта разбилась, а сам он утонул: российский путешественник Титов пропал без вести

Российский путешественник Роман Титов мог погибнуть во время кругосветного путешествия. По предварительным данным, его яхта разбилась возле берегов Шотландии, а сам он утонул, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Появилась информация, что обломки яхты и тело россиянина нашли возле города Аллапул в акватории озера Брум. Предполагается, что погибшим является именно Титов. Это подтвердил и друг путешественника. Он сообщил его сыну о трагичном случае 6 января. В настоящий момент обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Титов отправился во второе кругосветное путешествие 13 декабря. Первая попытка для него закончилась неудачно. В Шотландии мужчине пришлось прервать турне, так как его яхта попала в сильный шторм и вышла из строя.

Ранее сообщалось, что российский актер Максим Белецкий отправился в путешествие по Индии и погиб. Ему было 37 лет.