Предполагается, что его застрелили: главу медицинской компании нашли мертвым в Москве

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели учредителя медицинской компании «Гала-оптик» Михаила Могилевцева. Его обнаружили мертвым в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Страшную находку сделала сотрудница фирмы 2 апреля. Вечером она нашла начальника мертвым в офисе на Донской улице и вызвала на место инцидента стражей порядка.

Источник журналистов заявил, что смерть Могилевцева носит насильственный характер. Главу медицинской фирмы могли убить выстрелом в грудь. Сейчас эта информация проверяется.

Другие подробности случившегося пока не приводятся. О компании Могилевцева известно, что она поставляет расходные материалы для медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что актера Александра Милокостого нашли мертвым в своей квартире. Его искали в Москве на протяжении 10 дней.