Звезду фильма «Адъютант его превосходительства» нашли мертвым после 10 дней поисков

Советского актера Александра Милокостого нашли мертвым в своей квартире в Москве после 10 дней поисков. Он был звездой фильма «Адъютант его превосходительства», где сыграл подростка. Подробности смерти сообщает mk.ru.

По данным источника, тело мужчины пролежало в жилище несколько дней. В полицию обратились с заявлением о пропаже 68-летнего актера. Правоохранители пришли в квартиру к звезде и вскрыли ее, там был обнаружен труп. Отмечается, что он пролежал там 10 дней. Следов насилия не нашли.

По предварительным данным, у артиста не выдержало сердце.

Напомним, что известность к Александру пришла после роли сына полковника Львова. Главную роль исполнил тогда актер Юрий Соломин. Именно ему герой Милокостого задал тот самый вопрос: «Павел Андреевич, вы шпион?»

В жизни звезды были и другие проекты, среди них: «Всадник без головы», «Мелодия на два голоса».

В 90-х случился скандал, связанный с актером. Тогда стало известно, что жена заказала убийство Александра из-за измен. Она поручила это супругам, которые отдали «дело» бомжу. Он и обратился в милицию.

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