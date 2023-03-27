Предпочитала заказывать еду: погибшая после приема иммуностимулятора студентка имела особенность

Студентка, погибшая, предположительно, от приема препарата на основе плаценты предпочитала заказывать еду. Об этом рассказали ее соседи.

Собеседники заявили, что девушка редко бывала дома. Когда 22-летняя студентка оставалась в квартире, то заказывала доставку готовой еды, пишут «Известия» со ссылкой на соседей.

Примечательно, что погибшая позиционировала себя как коуч по здоровью и нутрициолог. Своим подписчикам девушка, будучи студенткой медицинского университета им. И.М. Сеченова, рекомендовала витамины для укрепления здоровья.

Источник сообщил изданию, что учащаяся самостоятельно решила пройти курс капельниц. Ее целью было повысить иммунитет после зимы.

Ранее врачи назвали особенности средства на основе плаценты, которое использовала погибшая. Медики заявили, что препарат не включен в рекомендации по лечению. При этом он пользуется большим спросом. Чаще всего его могут рекомендовать частные клиники.