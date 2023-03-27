Разрешен, но с некоторыми оговорками: врачи высказались о препарате, убившем студентку в Москве

Врачи рассказали об особенностях японского препарата на основе плаценты, от использования которого, предположительно, скончалась студентка в Москве. Медики заявили, что его отпускают строго по рецепту.

По словам иммунолога Владислава Жемчугова, средство разрешено для применения с некоторыми оговорками. Он назвал препарат «компотом с неопределенным составом». Средство представляет собой набор молекул, которые есть в эмбрионах.

«Он может стимулировать не то, что нужно в данный момент», - предупредил медик.

Жемчугов отметил, что есть «более управляемые» иммуностимуляторы, которые имеют определенный состав и могут быть рассчитаны для приема в нужном количестве.

Врач Ирина Ярцева отметила, что препарата нет в рекомендациях по лечению, хотя спрос на него в России и соседних странах высокий. Она допустила, что «отравление здесь произошло именно поддельным препаратом».

По словам специалиста, такие сомнительные иностранные разработки чаще могут назначать частные клиники – в госучреждениях «строго работают по клиническим рекомендациям». Медик отнесла препарат к БАДам, но не лекарствам.

Оба специалиста заявили РЕН ТВ, что не назначают его своим пациентам. Врачи сомневаются в его эффективности.

Ранее сообщалось, что девушка приобрела таблетки без назначения врача.