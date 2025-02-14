Предложил сходить за перекусом: ртутный отравитель рассказал, как хотел убить соперника в любовном треугольнике

Житель Московской области признался в попытке убить коллегу по работе из-за неприязни. На допросе он рассказал следователям, как купил градусники, а после использовал ртуть из них для отравления конкурента в любовном треугольнике, передает mk.ru.

По словам задержанного, он приобрел 10 градусников для претворения преступного плана в жизнь. Мужчине нравилась коллега по работе, которая встречалась с другим сотрудником из компании. У сотрудника этой компании есть семья, ничего не подозревающая о служебном романе.

В сложившейся ситуации ревнивец решил избавиться от конкурента с помощью отравленной слойки. В один из дней мужчина предложил сопернику отправиться за перекусом и вернулся с опасной для здоровья выпечкой.

Когда коллеге стало плохо, то отравитель сымитировал ухудшение самочувствия, чтобы отправиться в больницу и отвести от себя подозрения. Однако впоследствии правоохранители раскрыли план жителя области и задержали его.

Ранее сообщалось, что мужчина в Пермском крае организовал взрыв в квартире своей возлюбленной. Поводом для этого послужила ревность.