Предложил переночевать на съемной квартире: в Москве советник нефтяной компании домогался 11-летней дочери

Суд в Москве вынес приговор советнику нефтяной компании, который домогался 11-летней дочери. Ему назначили 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

Девочка появилась на свет вне брака, отец редко видел дочь, ее воспитывали бабушка с дедушкой. Мама постоянно находилась в Санкт-Петербурге, а 47-летний отец – в столице.

В 2023 году женщина нашла у дочери переписку интимного содержания и ссылки на запрещенные сайты. После этого она попросила отца поговорить с ребенком о вреде данной информации.

В июле 2023 года отец и дочь встретились, мужчина сводил ее в парк аттракционов, а потом предложил остаться переночевать на съемной квартире. Он лег с дочерью на одну кровать и стал приставать.

Девочка рассказала о случившемся матери, но та не поверила. Со временем она изменила свое мнение и обратилась в полицию.

Мужчина утверждал, что дочь все выдумала, а ее мать обиделась из-за уменьшения размера алиментов. Московские следователи собрали достаточную базу доказательств, в результате чего Симоновский суд назначил 13 лет лишения свободы.

