Не могла сопротивляться из-за шока: школьницу чуть не изнасиловали на борту самолета

Индийский бизнесмен домогался 15-летней девочки во время полета из Мумбаи в Цюрих. Ему назначили 1,5 года в виде тюремного заключения условно.

Девочка находилась с мужчиной по соседству в самолете. После непродолжительного разговора она уснула, откинувшись на спинку сидения и укрывшись одеялом. В этот момент 44-летний мужчина начал домогаться школьницы. Из-за шока девочка не могла сопротивляться бизнесмену, пишет Daily Mail.

После посадки в аэропорту Цюриха обвиняемого задержали. В суде он признал вину и заявил, что осознал свою ошибку и знал о возрасте девочки.

Согласно новому швейцарскому Уголовному кодексу, изнасилование определяется по принципу «нет — значит нет». Человека могут признать виновным в этом преступлении, даже если не был физического насилия или угроз.

В итоге суд назначил обвиняемому 1,5 года тюремного заключения условно за изнасилование и сексуальных действиях с несовершеннолетними. Суд также запретил ему на пять лет въезд в Швейцарию и заниматься любой деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

