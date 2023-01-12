«Предложил отсосать случайному парню»: муж стал снимать секс жены с другими мужчинами и разбогател

Несколько лет назад жизнь одной пары из США полностью изменилась. Раньше они занимались обычными вещами, но однажды попробовали записать порно и поняли, что это может стать прибыльным бизнесом. Они стали практиковать свингерство и заниматься сексом с другими людьми, при этом снимая весь процесс на камеру.

Уитни Дженнингс и ее возлюбленный поженились в 2015 году. Они сразу установили, что будут находиться в свободных отношениях, и обоих это устраивало. Позже женщина создала аккаунт на OnlyFans и стала загружать туда порно-видео. Вскоре она бросила прежнюю работу и полностью ушла в новую сферу. При этом все ролики ей помогал снимать муж.

Уитни рассказала, что супруг первый предложил ей заняться сексом с другим мужчиной и заснять это на видео. «История о том, как все это произошло, заключалась в том, что мы были в отпуске в Вирджиния-Бич в баре, и мой супруг увидел, как я кокетничала с парнем в баре. Мой муж предложил мне отсосать этому случайному парню, которого я встретила в баре на пляже той ночью, пока он наблюдал за мной издалека. Поэтому я пошла на это, и после мы подумали, что это действительно работает для нас обоих», - поделилась женщина с Daily Star.

Сейчас пара зарабатывает столько денег, что может себе позволить путешествия по всему миру в любое время. При этом у супругов есть определенные условия. Они всегда обсуждают партнеров друг с другом и делятся, если чувствуют в процессе дискомфорт. Также муж всегда находится рядом с Уитни и следит за тем, чтобы все происходило гладко.

Ранее в Великобритании пара начала ходить в свингер-клуб, чтобы укрепить отношения.