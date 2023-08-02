Предлагал подзаработать: российский ученый снимал порно с малолетними мальчиками

В Крыму правоохранители задержали кандидата географических наук, которого подозревают в изготовлении порно с детьми. Он предлагал школьникам подзаработать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 65-летнего ученого задержали в конце июля. Он находился в своей домашней порностудии, где нашли видеокамеры и фотоаппараты, а на картах памяти был запрещенный материал. Отмечается, что в съемках участвовали обнаженные мальчики.

Подозреваемый приходил в скейт-парк и приглашал школьников стать юными актерами, но не рассказывал о том, чем им придется заниматься. Мужчина предлагал за час съемок несколько тысяч, подростки соглашались. Уже на месте он отдавал им гонорар и рассказывал, чего от них ждет. Видео и фото он публиковал на специальных сайтах.

Известно, что кандидат наук является еще и автором статей о проблемах молодежи. Он планировал занять место председателя ученого совета местного института, но теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Нарьян-Маре задержали 22-летнего мужчину, учившего 13-летних девочек БДСМ. Россиянин познакомился с двумя несовершеннолетними и пожелал познакомить их с миром БДСМ. Начиналось все с теории – мужчина присылал в Сети детям различные фото и рассказывал, какие бывают «игрушки» и как ими пользоваться. Но вскоре начались и практические занятия.