Предлагал «особенную дружбу» в туалете: раскрыта чудовищная правда о насилии подростка с аутизмом

14-летний мальчик с аутизмом, которого насиловали в туалете одной из школ на западе Москвы, рассказал о случившемся на сессии у психолога. Совершавший противоправные действия в отношении ребенка одноклассник называл это «дружбой».

Из-за своего расстройства подростку сложно заводить друзей, несмотря на развитый интеллект. Узнав об особенности мальчика, его одноклассник решил этим воспользоваться. Он заявил, что является приверженцем нетрадиционной ориентации* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и предложил юноше «особенную дружбу», пишет mk.ru.

Подросток уединялся с 14-летним одноклассником в туалете и насиловал его. Родители других ребят вспомнили, как тот парень приставал с поцелуями к их сыновьям якобы в шутку. Кроме того, замруководителя школы по безопасности неоднократно выгонял восьмиклассников из туалета во время уроков, но он не мог даже представить, чем они там занимаются.

Напомним, о произошедшем рассказала мать мальчика. Она пояснила, что мальчик подвергался более 10 раз насильственным действиям сексуального характера.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ