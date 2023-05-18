Праздничный салют на шашлыках лишил мужчину всех пальцев на правой руке в Подмосковье

В Подмосковье 49-летний одинокий мужчина потерял все пальцы на правой руке при запуске салюта. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Отмечается, что мужчина решил отпраздновать открытие дачного сезона. Он приехал к себе на приусадебный участок в Дмитровский городской округ в СНТ Арбузово. В гости решил позвать соседа.

Дачники распивали под шашлык алкогольные напитки, в какой-то момент хозяин дома вспомнил, что у него в доме лежит салютная установка, купленная когда-то на рынке. Сосед был не против запуска пиротехники, настроение у мужчин было на подъеме.

Хозяин отыскал в доме трубу с зарядом. Но он решил не устанавливать капсулу на землю, как это полагается, а просто крепко держал ее в вытянутой руке. Мужчина подпалил фитиль и ждал праздничного залпа, но когда искра заползла в капсулу, раздался взрыв.

«Каким-то образом он успел отвернуться, а когда пришел в себя и посмотрел на руку, то увидел на ней отсутствие всех пяти пальцев», – говорится в сообщении.

Пострадавший пиротехник побежал в дом, чтобы перебинтовать рану и наложить на руку жгут, в это время шокированный сосед вызывал скорую медицинскую помощь. Соседи же, услышав сильный взрыв и мужские крики, вызвали полицейских.

Врачи срочно госпитализировали пострадавшего в больницу. Там они провели ему операцию, но пальцы на руке спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что москвичка получила ожоги на шашлыках и попала в реанимацию.