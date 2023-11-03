Правоохранители задержали лидера группировки, избивавшей жителей Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали Турала Мамедова, главу банды хулиганов, избивавшей прохожих в Санкт-Петербурге. Молодой человек был объявлен в международный розыск, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.

В настоящий момент Мамедов находится в азербайджанской полиции. По словам руководителя диаспоры, молодой человек, который возглавлял банду хулиганов в Петербурге, будет выдан России, однако прежде необходимо решить все процессуальные вопросы. Запрос о депортации Турала уже получен, и он одобрен. Российские сотрудники правоохранительных органов эту информацию пока не подтвердили.

Уголовное дело в отношении Мамедова и его приспешников возбудили после публикации в Сети провокационных видео, на которых молодые люди избивали жителей Северной столицы на улицах. Жертвами становились случайные прохожие.

Ранее в Иркутской области задержали пять человек, которые обвиняются в похищении и убийстве знакомого. Молодого человека избили и утопили в реке.