Бойцы ММА, чемпионы России и Европы: кто принимал участие в конфликте со стрельбой у московского офиса Wildberries

Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел возле московского офиса компании Wilberries. На месте инцидента оказался совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук. В результате случившегося он не пострадал. Ранения получили пять человек, среди которых оказались несколько бойцов и полицейский, передает Telegram-канал Mash.

Владислав утверждает, что на него совершили нападение в тот момент, когда должны были состояться рабочие переговоры. Однако бизнесмену повезло и он остался цел. Ранения получили другие участники тех событий.

Так, журналисты выяснили, что среди пострадавших есть два чемпиона по боевым искусствам — смешанным, карате и тхэквондо. Они были на стороне Владислава. Еще один, судя по всему, был на стороне оппонентов.

Навести порядок возле офиса Wilberries удалось полиции. В отделение попали несколько человек, некоторые из низ оказывали сопротивление при задержании.

Ранее Татьяна Бакальчук назвала нападение на офис Wildberries рейдерским захватом. Она публично обратилась к полиции.