Правоохранители ведут поиски: мужчина открыл огонь на детской площадке в Чите

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который устроил стрельбу на детской площадке в Чите. В результате случившегося, по предварительным данным, никто не пострадал, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

О стрельбе на детской площадке сообщили очевидцы. Они вызвали на место инцидента полицию. Прибывшие стражи порядка опросили свидетелей и изучили записи с камер наблюдения.

В опубликованном ролике видно, как незнакомец сначала испугал детей видом оружия, а затем стал стрелять в воздух. После совершения всех действия мужчина скрылся в неизвестном направлении. В настоящий момент ведутся его поиски.

Ранее стало известно, из-за чего произошла стрельба около детского сада в Новой Москве. Причиной вооруженного конфликта назвали семейные разборки.