Правоохранители решили проверить YouTube-сериал с поющими в унитазе головами

Полиция проверяет YouTube-сериал Skibidi Toilet, на который пожаловался пользователь видео-хостинга. Об этом сообщает Regnum.

По данным источника, 11 января в полицию обратился житель Москвы и попросил обратить внимание на веб-сериал, который он случайно обнаружил на YouTube, когда его ребенок внимательно разглядывал головы из унитаза.

После обращения правоохранители начали проверку и назначили сотрудника, который соберет материалы по заявлению.

Уточняется, что Skibidi Toilet изображает поющие человеческие головы в унитазах. Из-за незамысловатого сюжета основной аудиторией сериала являются дети. Каждый эпизод набирает свыше 100 млн просмотров. Автором сериала является россиянин Андрей Герасимов — студент РУДН.

Ранее актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в «Слове пацана», рассказала, продлят ли сериал на второй сезон.