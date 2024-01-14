Актриса Анна Пересильд раскрыла, продлят ли сериал «Слово пацана» на второй сезон

Юная актриса Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», высказалась по поводу продолжения проекта. По ее мнению, картине не нужен второй сезон.

Актриса не знает, продлят ли сериал на второй сезон, но она уверена: шоу должно закончиться после первого.

«Лично мое мнение — сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — сказала она в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

История о криминальном Татарстане 80-х и 90-х годов захватила аудиторию и не отпускает уже месяц. Эксперты же считают, что новаторского ничего в проекте нет, просто он попал в нужное время и в нужное место. Всего за несколько недель проект стал настолько популярен, что даже те, кто его не смотрел, точно знают, что «пацаны не извиняются», что случилось с Айгуль и кто такие чушпаны. Его обсуждали буквально все.

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