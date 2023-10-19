Правоохранители разыскивают ребенка, душераздирающий крик которого напугал соседей

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском ребенка в Петрозаводске, которому может грозить опасность. Душераздирающий крик несовершеннолетнего привлек внимание соседей и попал на запись, пишет РИА Новости.

Ролик, который попал в Сеть в минувшую среду, 18 октября, был снят женщиной, которая живет неподалеку от места шума. По ее словам, из какой-то квартиры регулярно доносится душераздирающий крик ребенка и его матери. Жительница Петрозаводска пыталась определить место, чтобы вызвать туда полицию, но в итоге не получилось. В связи с этим автор видео попросила экстренные службы предпринять необходимые действия, чтобы несовершеннолетний не пострадал в результате опасности. Женщина считает, что мать может убить малыша.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев прокомментировал запись. Он заявил, что в настоящий момент местонахождение ребенка пытаются установить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина затащил к себе в квартиру десятилетнюю девочку. Он издевался над ребенком на протяжении нескольких часов.