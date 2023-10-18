Правоохранители расследуют смерть 19-летней беременной девушки и ее 20-летнего парня

Трупы 19-летней девушки, которая находилась на четвертом месяце беременности, и ее молодого человека нашли на юге Северной столицы. Следователи возбудили по факту гибели пары уголовное дело, передает Фонтанка.

Тела будущей матери и ее 20-летнего возлюбленного обнаружили в квартире на Московском шоссе накануне, 17 октября. Правоохранители нашли трупы после звонка тети петербурженки. Она сообщила стражам порядка, что девушка не выходит на связь уже несколько дней.

При каких обстоятельствах погибли молодые люди, пока неизвестно. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что пара могла отравиться каким-то запрещенным веществом. Кроме того, есть предположение, что к смерти петербуржцев могут иметь отношение третьи лица. Причина гибели будущей матери и ее парня будет известна после проведения судмедэкспертизы.

Ранее в Подмосковье водитель нашел тело мужчины в кустах. Погибший лежал в одних трусах, рядом находились спортивные штаны.