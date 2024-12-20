Правоохранители провели обыски в офисе лейбла «Джем» после жалоб Сергея Жукова

В офисе музыкального издательства «Джем», который издавал один из альбомов группы «Руки Вверх!» прошли обыски. По предварительным данным, правоохранители приехали туда после жалоб лидера коллектива Сергея Жукова на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.

В недавнем обращении музыкант обвинил гендиректора Андрея Черкасова п присвоении прав на фонограммы «Руки Вверх!» незаконным способом. Жуков утверждал, что Черкасов использовал для этого неизвестных людей и поддельные документы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, правоохранители также нагрянули в офис «Компании Топ 7», где встретили жену Черкасова Юлию Палийчук, на чье имя зарегистрирована фирма.

Поводом обращения к Бастрыкину стало удаление одноименного фильма про группу с интернет-площадок. В документе сказано, что Жуков является законным правообладателем произведений и добросовестным участником рынка. Он попросил оказать помощь в борьбе с «произволом и самоуправством генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова».