Сергей Жуков обратится к Бастрыкину по вопросу блокировки фильма «Руки вверх!»

Участник группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о содействии в судебных разбирательствах за право на песни коллектива. Об этом пишет ТАСС.

К обращению также присоединилось «Первое музыкальное издательство». Документ направили в СК и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой. Вдобавок три иска поданы в Арбитражный суд города Москвы о признании права на произведения, исполнения и фонограммы. Заседания по этим делам назначены на январь 2025 года.

В документе сказано, что Жуков является законным правообладателем произведений и добросовестным участником рынка. Он попросил оказать помощь в борьбе с «произволом и самоуправством генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова».

Авторы обращения напомнили, что Черкасов инициировал блокировку разных ресурсов в Сети, которые выпускали песни группы «Руки Вверх!». Уже много лет «Джем» предъявляет претензии на результаты интеллектуальной деятельности, но подобные действия сам Жуков расценивает как простое «рейдерство».

После выхода картины компания жены Черкасова подала иск на стриминговые платформы, требуя взыскать 10 миллионов рублей.

Ранее Алексей Потехин раскритиковал Сергея Жукова за одно качество.