Правнук Муссолини забил первый гол и вызвал фурор в соцсетях

Футболист Романо Флориано Муссолини, правнук фашистского лидера Италии Бенито Муссолини забил свой первый мяч в профессиональной карьере и стал антигероем социальных сетей. Об этом 24 декабря сообщила газета Corriere dello Sport.

Дебютный гол юного спортсмена стал решающим в матче и принес его клубу «Юве Стабия» победу над «Чезено». Когда комментатор огласил фамилию забившего, фанаты «Стабии» вскинули вверх правые руки.

Этот жест болельщиков вызвал осуждение в итальянском обществе. Пользователи Интернета возмутились использованием нацистского приветствия в столь символичной форме.

При этом сам футболист ранее заявлял, что споры вокруг фамилии его не интересуют. По словам Романо, он думает о карьере и спортивных результатах, а не о политике.

Несколько дней назад мы писали о том, что 3-летний сын футболиста Дмитрия Тарасова сломал руку во время игры с отцом.