Скончалась боровшаяся с раком королева бодибилдинга Светлана Чудиновских

В Волжском Волгоградской области скончалась королева бодибилдинга Светлана Чудиновских. Об этом пишет портал V1.ru со ссылкой на сестру спортсменки.

Победительница многих соревнований по бодибилдингу умерла на 48-м году жизни. На протяжении восьми месяцев бодибилдерша сражалась с раком поджелудочной железы.

«Она очень хорошая сестра, жена, мама. У нее сын, ему 21 год. Она помогала и детям, и животным, проводила бесплатно тренировки в детском доме. Вчера в 7:45 она умерла», — поделилась сестра Светланы.

Похороны Чудиновских состоятся 14 марта. Они пройдут в Волжском.

Светлана Чудиновских окончила среднюю школу в Печоре, республика Коми, а затем Институт менеджмента при МЭСИ. Спортсменке удалось завоевать гран-при в конкурсе бикини для возраста 40+, гран-при Любер-23 Федерации бодибилдинга, а также получить медаль в краснодарском состязании Samson-51 и на первенстве Крыма. В Волжском вначале работала в фитнес-клубе, после чего открыла собственную студию.

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