Появился шанс: к застрявшей на пике Победы россиянке могут направить облегченный вертолет

Застрявшую на пике Победы в Киргизии российскую альпинистку могут спасти с помощью вертолета. Более недели 47-летняя женщина со сломанной ногой находится на высоте 7000 метров в условиях экстремального холода.

Группа спасателей, которая пешком отправилась на помощь россиянке, 22 августа должна преодолеть отметку в 6,4 тысячи метров. Если они продолжат восхождение, то примерно через сутки будут уже в точке, где находится пострадавшая альпинистка.

По данным РЕН ТВ, в ближайшее время в базовый лагерь могут доставить вертолет облегченного типа «Еврокоптер», который сможет подняться на высоту больше семи тысяч метров и на тросе спустить спасателей. При этом сами альпинисты говорят о возможности спасения россиянки с осторожностью. Информацию о планируемом вылете вертолета никто не подтвердил.

Напомним, Наталья находится на высоте 7000 метров с 12 августа. Она сломала ногу во время спуска группы с пика Победы. 16 августа за женщиной прилетел вертолет, однако не смог приземлиться из-за сложных погодных условий.

Ранее сообщалось, что Наталья лежит в спальном мешке в месте, где температура опустилась до минус 23 градусов. Предварительно, она перестала подавать признаки жизни 20 августа.