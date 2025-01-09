Позвонила в полицию на утро: двое парней начали Новый год с изнасилования матери друга

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту обращения жительницы Ростовской области. Женщина заявила, что ее изнасиловали друзья сына, передает 161.RU.

Инцидент произошел в Миллерово. Там 50-летняя местная жительница позвонила рано утром 1 января в полицию и сообщила, что подверглась изнасилованию. Она обвинила в совершении преступления друзей сына.

Одному из парней 26 лет, а другому 23 года. Первый, по данным СМИ, уже был судим за насильственные действия сексуального характера в 2018 году. О втором молодом человеке известно, что он работает на СТО.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что правоохранители выясняют детали инцидента. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге скандал на Рождество вскрыл историю про изнасилование школьницы в новогоднюю ночь. По подозрению в совершении преступления задержали иностранного гражданина.