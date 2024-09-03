«Несколько часов он издевался»: подозреваемый в убийстве школьницы был осужден за изнасилование

Задержанный подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила был осужден за изнасилование. Свидетельница по делу сообщила в беседе с изданием Газета.Ru, что 40-летний мужчина изнасиловал ее подругу в 2020 году.

Женщина рассказала, что все произошло под утро, когда ее подруга ушла в магазин и долго не возвращалась. Она позвонила ей, но никто не отвечал. Оказалось, что при входе в подъезд ей встретился мужчина, который попросил подержать дверь. Лифт не работал, поэтому жительница пошла на четвертый этаж пешком, он следом. Между этажами он схватил жертву.

«Она сопротивлялась, но он начал угрожать ножом. Далее он вывел ее из подъезда и потащил к себе, а жил он как оказалось через дом. Он был пьян, дома были разбросаны бутылки, несколько часов он издевался над девушкой, затем уснул», – рассказала свидетельница.

Женщина добавила, что тогда подруга нашла его документы и ушла из жилища. А потом обратилась к полицейским. Суд прошел быстро, его посадили на восемь лет.

«Я только в новостях сегодня узнала, что он был на СВО и вышел, даже с замазанным лицом его узнала», — пояснила свидетельница.

Соседка подозреваемого в беседе с журналистами говорила, что его судили за насилие. Но отзывалась о нем, как о приветливом человеке, который «любил детей».

Напомним, что сейчас его подозревают в убийстве 11-летней школьницы, которую искали четыре дня. Тело ребенка было найдено в подвале дома, а в квартире мужчины нашли кровь.

Жительница Нижнего Тагила, знакомая со школьницей, в беседе с 360.ru рассказала, что девочка была общительной и очень доброй.

«Всегда приходила на помощь другим. Я с ней лично не знакома, но часто видела ее с внучкой моей соседки. Они гуляли, веселились у дома… В общем, девочка была как ангелочек», — поделилась женщина.

Соседка отметила, что подозреваемого в убийстве школьницы встречала на улице в компании его знакомых. Местная жительница пояснила, что он злоупотреблял алкоголем.

Ранее мы писали о том, что еще известно о подозреваемом в убийстве школьницы.