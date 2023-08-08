Познакомилась с мужчиной: стали известны подробности исчезновения матери с ребенком под Екатеринбургом

Стражи порядка, занимающиеся поиском жительницы Первоуральска и ее пятилетней дочери, раскрыли новые детали исчезновения матери с ребенком. Оказалось, что незадолго до пропажи женщина познакомилась в больнице, где лежала, с неким мужчиной, передает E1.ru.

Также стало известно, что пропавшая мать уже уходила из дома. Об этом полицейским рассказал муж жительницы Свердловской области. За это ее даже привлекали к административной ответственности по статье об неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей.

Всего в семье четыре дочери — две несовершеннолетних и две взрослых, которые уже живут отдельно. Об исчезновении женщины первым узнал супруг. Он не застал жену дома после возвращения с ночной смены.

Правоохранители допускают, что сейчас жительница Первоуральска может находиться у своего нового знакомого. Выяснилось, что она повстречала некого мужчину в конце июля, когда проходила лечение в больнице. Он тоже, к слову, на днях покинул медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что ушедшая из дома в Первоуральске женщина не выходила на связь уже несколько суток. Перед тем как скрыться в неизвестном направлении, она забрала свой паспорт, паспорт супруга и свидетельство о рождении пятилетней дочери.