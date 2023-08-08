Не выходила на связь несколько дней: под Екатеринбургом пропала мать с пятилетним ребенком

Правоохранители начали поиски 43-летней жительницы Свердловской области, которая ушла из дома с пятилетней дочкой и бесследно исчезла. Последний раз мать с ребенком видели в Первоуральске, пишет E1.ru.

О пропаже женщины сообщил ее муж. Он вернулся с ночной смены домой и не застал там супругу, а также пятилетнюю дочь. Старший ребенок россиянки тоже обратил внимание на исчезновение матери. Та не выходила на связь уже несколько дней. Раньше ничего подобного в поведении жительницы Свердловской области не наблюдалось.

По словам старшей дочери, конфликтов в семье не было. У пропавшей женщины достаточно много знакомых, поэтому не исключено, что некоторые из них могут что-то знать о случившемся, считают родные.

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся поиском россиянки, указали, что до исчезновения она забрала свой паспорт, паспорт супруга и свидетельство о рождении пятилетней дочери. К установлению местонахождения женщины привлечены 20 полицейских.

Ранее в Свердловской области бесследно исчез 14-летний подросток. Мальчик уехал от бабушку на самокате, прихватив рюкзак.