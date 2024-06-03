«Несемейная и разбитая»: Милонов прошелся по Бузовой, которая выступила перед детьми в кожаных трусах
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Певица Ольга Бузова выступила перед подростками в День защиты детей в откровенном наряде, чем вызвала гнев обычных людей и общественников. Так, за концерт в Уфе артистку раскритиковал депутат Виталий Милонов. Он в беседе с mk.ru заявил, что скандальный образ исполнительницы соответствует уровню ее развития.
По словам народного изборника, Бузова никак не ассоциируется у него с российскими семьями и детьми. Певица не демонстрирует никаких добродетелей, связанных с Днем защиты детей. При этом ее внешний вид, уверен Милонов, говорит о желании кого-нибудь приманить к себе после череды неудач.
«Если бы исполнить песню вышла многодетная мать, пускай и скромно одетая – это было бы более достойно, чем выпускать несемейную разбитную Бузову», — заявил депутат.
Ранее сообщалось, что СК проверит выступление певицы Бузовой в Уфе. Все дело в откровенном наряде знаменитости.