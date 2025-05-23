Пожилые супруги взялись за руки во время торнадо и лишились их

В Лондоне 60-летние супруги лишились рук во время торнадо. После случившегося их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает LEX 18.

По данным источника, когда торнадо обрушился на дом Гейл и Пола, они находились в спальне. Врачи отметили, что ошибкой мужчины и женщины было решение взяться за руки. Именно поэтому их конечности оторвались.

Нашел пострадавших сосед. Когда он искал выживших, он услышал крики Гейл, которая была в ужасе из-за руки, лежавшей в коридоре. Супругов доставили в больницу на скорой. Женщину ввели в медикаментозную кому. Кроме потери конечности, у нее также повреждены легкие. Состояние Пола лучше, однако он не может осознать произошедшее из-за деменции.

Пока супруги находятся в клинике, их родственники собирают средства, чтобы помочь им. Деньги потребуются на оплату медицинских счетов, а также на восстановление дома и автомобилей.

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