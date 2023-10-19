Пожилые супруги подорвались на мине во время сбора грибов в лесу под Брянском

В Брянской области муж с женой пенсионного возраста отправились в лес собирать грибы и наткнулись на действующую мину. Мужчину спасти не удалось, а за жизнь его супруги еще борются врачи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, пожилые россияне в возрасте 68-ми и 62-х лет решили прогуляться с лукошками среди деревьев и поискать грибы рядом с селом Новый Ропск. Однако на одной из тропинок их поджидала мина. Первым на нее наступил мужчина, а затем и его жена.

После случившегося их доставили в больницу, но дышала на тот момент только женщина. Ее муж скончался от ран, несовместимых с жизнью. Известно, что он всю жизнь проработал механизатором в колхозе.

Ранее стали известны детали допроса пасынка музыканта Стаса Намина. Мужчина признался, что убил младшего брата и бабушку из-за того, что они постоянно учили его, как нужно жить. Перед тем, как прийти домой, он принял наркотики и под их воздействием зарезал родственников. Придя в себя, он не вспомнил, как именно расправлялся с близкими.