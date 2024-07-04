Пожилой турист из Китая потерялся в Забайкальском крае

76-летний житель КНР потерялся в Краснокаменске в Забайкальском крае, отстав от туристической группы. Об исчезновении сообщил Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск», отметив, что последний раз мужчину видели в районе ресторана «Аргунь».

Полиция подтвердила информацию об исчезновении туриста, к его поискам привлекли патрули и сотрудников уголовного розыска.

Позднее Telegram-канал объявил, что мужчина был найден поблизости от дачных участков за 2-м микрорайоном.

Ранее мы сообщали, что в Китае умерла 31-летняя россиянка Татьяна Димитриева. Как выяснилось, женщине стало плохо после того, как, выпив алкоголь, она приняла таблетки от головной боли. Татьяну доставили в местную больницу, где у нее случился сердечный приступ. После этого россиянка впала в кому, и находилась в ней 38 дней, вплоть до самой смерти.