Пожилой мужчина соврал про возраст своей любовнице и умер во время секса с ней

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина скончался во время секса со своей партнершей. При этом женщина узнала о настоящем возрасте любовника только после его смерти.

Пара встречалась уже около четырех лет. 55-летняя жительница Петербурга познакомилась в Интернете с интересным мужчиной на сайте знакомств. Он представился ей и сообщил, что ему, как и ей, 55 лет. Между ними быстро завязались романтические отношения. Кавалер часто приходил к своей даме и ночевал у нее, и женщина даже не подозревала, что вступает в интимную связь с совсем другим человеком.

Недавно произошла трагедия. Во время очередного полового акта мужчине стало плохо, и он начал задыхаться. Перепуганная женщина сразу же вызвала бригаду скорой помощи, но медики ничем не смогли помочь. Приехав, они констатировали смерть.

При себе у покойного была ксерокопия паспорта. Но, когда его любовница увидела ее, ей стало дурно. На фотографии в документе действительно был ее партнер, вот только на этом совпадения закончились. Все данные, включая имя и возраст, были другими. Выяснилось, что его зовут совершенно иначе, никак он ей представился еще четыре года назад, а также ему было не 55 лет, а 61 год на момент их знакомства.

Пока неизвестно, чужая ли ксерокопия паспорта была у мужчины или он на самом деле скрывал свою личность от возлюбленной.

Ранее 83-летняя пенсионерка пожаловалась на огромное количество секса с 37-летним супругом.