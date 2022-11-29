83-летняя пенсионерка пожаловалась на огромное количество секса с 37-летним супругом

Жительница Великобритании Айрис Джонс вышла замуж за египтянина Мохаммеда Ахмеда, который младше ее на 46 лет. Пара была счастлива, но потом женщина начала жаловаться – ее новый супруг не щадит ее в постели.

Джонс и Ахмед поженились в 2020 году. Познакомившись в социальных сетях, влюбленные в скором времени встретились в Каире. Чувства Айрис были настолько сильны, что она даже приняла ислам, чтобы доказать молодому человеку серьезность своих намерений. Связь с 37-летним египтянином не поддерживали взрослые сыновья женщины, но со временем близким удалось принять Мохаммеда и смириться с выбором Джонс.

Спустя два года после свадьбы Ахмед решил переехать к жене в Британию и получил визу. Пара не скрывала своего счастья и постоянно делилась всеми подробностями супружеской жизни. В том числе интимными, которые потрясли общественность.

Айрис рассказала, что после окончившегося конфетно-букетного периода их любовь перетекла в спокойное русло, однако это никак не повлияло на сексуальную активность молодого супруга. По словам пенсионерки, Мохаммед «хочет ее больше, чем она его». Женщина также поделилась, что из-за частого секса она даже оказывается в больнице. В силу возраста у нее уже очень тонкая кожа, которая от постоянного трения раздражается, появляются травмы, из-за которых ей приходится обращаться к медикам.

Но кроме секса, проблемы у пары возникают и в быте. Джойс рассказала, что у них очень много с Мохаммедом различий, но они стараются на них не концентрироваться, и это помогает им строить совместную жизнь.

Ранее в Индии муж помог жене избавиться от пожилого любовника, умершего во время секса.