Пожилой дворник задушил женщину за то, что она не захотела заниматься с ним сексом

В барнаульском поселке Новосиликатный в роще нашли тело 30-летней женщины. Она пропала еще 21 июня, а 3 июля в группе «ЛизаАлерт» появилось сообщение: «Найдена. Погибла». Недавно стало известно, что ее задушил местный дворник. Соседи раскрыли некоторые подробности о жизни мужчины в беседе с kp.ru.

В региональном Следственном комитете передают, что 30-летняя женщина и 63-летний барнаулец жили в одном поселке, однако познакомились они в день убийства. Дворник сразу пригласил новую приятельницу к себе в гости, чтобы выпить с ней, только вот рассчитывал еще и на интим.

Получив отказ, мужчина начал душить женщину, а потом отнес ее тело в рощу за домом. Он уже сознался в преступлении и даже показал специалистам место, куда спрятал труп.

Соседи злоумышленника рассказали, что тот был настоящим тружеником, а во дворе всегда стояла идеальная чистота. Он здоровался с другими местными жителями, был молчаливый, но порой странный. Например, несмотря на финансовые проблемы, мужчина однажды купил за свой счет песок в детскую песочницу.

Жильцы отмечают, что у дворника были некоторые проблемы с психикой. К тому же не так давно ему пришлось пережить кончину супруги.

«Говорят, что после ее смерти мужчину забирали в психиатрическую лечебницу. Там он пролежал какое-то время, возможно, несколько месяцев», – продолжают соседи.

Интересно, что в браке у пары родилась дочка, однако никакой информации о ней нет.

В квартире мужчины уже нашли телефон убитой. Кроме того, он сам сознался в содеянном. Сейчас против дворника возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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